حوادث
“مغتصب معاقة” يرتكب جريمة قتل
اهتزت سيدي البرنوصي بالبيضاء، الجمعة الماضي، على وقع جريمة قتل ذهب ضحيتها شاب على يد ذي سوابق، من أبناء الحي نفسه، بعد أن وجه له طعنة قاتلة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المتهم العشريني، حديث الخروج من السجن، بعد قضائه عقوبة حبسية أدين بها، إثر تورطه في القضيةأكمل القراءة »
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