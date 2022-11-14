حوادث
الحبس لرئيس سابق لجماعة بتازة
أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، رئيسا سابقا للجماعة القروية بوحلو بإقليم تازة، بسنة حبسا نافذا لأجل جناية “تبديد أموال عامة”، بسبب اختلالات مرتبطة بتسييرها وربط دواوير بالماء الصالح للشرب. وبرأته من تهم “التزوير في شهادات إدارية وتسليمها لشخص يعلم أنه لا حق له فيها”. وحكم علىأكمل القراءة »
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