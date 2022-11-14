حوادث
إيداع قاتلة طالب طنجة السجن
المتهمة قاصر اعترفت بمسؤوليتها الجنائية وتحججت بمعاناتها اضطرابات نفسية أجرت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، زوال الخميس الماضي، مسطرة تقديم فتاة قاصر وأحد أقربائها أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، للاشتباه في تورطهما في جريمة قتل طالب جامعي يتحدر من العرائش، الذي عثر علىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا