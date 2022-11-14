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مليارديرات يسيطرون على الثروات
واحد في المائة من الأثرياء يستأثرون بخمس دخل عالم وصل عدد سكانه إلى 8 ملايير نسمة بقلم: أنطونيو غوتيريش سيصل عدد سكان العالم إلى 8 ملايير نسمة في منتصف نونبر الجاري، الأمر الذي يشكل دليلا على ما تحقق من فتوحات علمية، وأوجه تحسن في مجالات التغذية والصحةأكمل القراءة »
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