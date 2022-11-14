حوادث
“ديستي” تسقط “داعشيا” بإسبانيا
قدمت معلومات دقيقة عن نشاطه التكفيري والأمن الإسباني يحجز وثائق مهمة مرة أخرى ينتهي التعاون الاستخباراتي المغربي الإسباني، بتحييد خطر وشيك، مصدره شاب متطرف يقيم في «بلانكا»، بمنطقة مورسيا، في الجنوب الشرقي الإسباني. وعلمت «الصباح» أن معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حول الشخص المشبوه،أكمل القراءة »
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