حوادث
غرامة 6000 درهم بسبب قتل الكلاب
غرمت المحكمة الإدارية بوجدة، رئيس جماعة الناظور، بصفته ممثلها القانوني، بأدائه تعويضا لفائدة جمعية أمم للرفق بالحيوان وحماية البيئة التي تنشط بالمدينة نفسها، قدره 6000 درهم بناء على شكاية تقدمت بها الجمعية بسبب قتل الكلاب بالرصاص الحي. واعتبر الحكم أن القتل يعتبر وسيلة غير حضارية، لأنه طريقةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا