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مكالمة ماكرون التي هزت تبون!
اسماعيل الحلوتي بتزامن مع فعاليات القمة العربية الواحدة والثلاثين الملتئمة بالجزائر العاصمة الثلاثاء والأربعاء 1 و2 نونبر الجاري، وفي خضم انشغال “العصابة” الحاكمة في قصر المرادية بأطوارها، كشفت فجأة عديد من المواقع الإعلامية الفرنسية في قصاصة إخبارية عن إجراء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية مع العاهلأكمل القراءة »
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