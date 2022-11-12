وطنية
المنصوري ترمي الكرة في شباك لفتيت
نيران البرلمان تلتهم جسد الوكالة الحضرية للبيضاء نالت الوكالة الحضرية للدار البيضاء، الخاضعة لحكم وزارة الداخلية، بدل وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، الحيز الأكبر من الانتقادات، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب مساء الثلاثاء الماضي. ودعا برلماني بيضاوي،أكمل القراءة »
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