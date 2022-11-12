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وطنية

المنصوري‭ ‬ترمي‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬لفتيت

منذ 43 ثانية
فاطمة‭ ‬الزهراء‭ ‬المنصوري‭          (‬أرشيف‭)‬
نيران‭ ‬البرلمان‭ ‬تلتهم‭ ‬جسد‭ ‬الوكالة‭ ‬الحضرية‭ ‬للبيضاء نالت‭ ‬الوكالة‭ ‬الحضرية‭ ‬للدار‭ ‬البيضاء،‭ ‬الخاضعة‭ ‬لحكم‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬بدل‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتعمير‭ ‬وسياسة‭ ‬المدينة،‭ ‬الحيز‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬الانتقادات،‭ ‬خلال‭ ‬مناقشة‭ ‬الميزانية‭ ‬الفرعية‭ ‬لوزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتعمير‭ ‬وسياسة‭ ‬المدينة،‭ ‬أمام‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬الداخلية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭.‬ ودعا‭ ‬برلماني‭ ‬بيضاوي،‭أكمل القراءة »

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منذ 43 ثانية


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