وطنية
أسلحة “بوليساريو” تستنفر البنتاغون
اللجنة الاستشارية المغربية الأمريكية للدفاع ترصد تعامل فاعلين من خارج المنطقة مع انفصاليين وضعت اللجنة الاستشارية المغربية الأمريكية للدفاع، تسليح بوليساريو من قبل إيران، ضمن أجندة اجتماعها الـ 12 المنعقد، الثلاثاء الماضي، بمقر وزارة الدفاع الأمريكية (البانتغون)، بخصوص التحديات التي تنبغي مواجهتها في شمال إفريقيا ومنطقةأكمل القراءة »
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