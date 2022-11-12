fbpx
وطنية

أسلحة‭ “‬بوليساريو‭” ‬تستنفر‭ ‬البنتاغون

منذ 41 ثانية
اللجنة‭ ‬الاستشارية‭ ‬المغربية‭ ‬الأمريكية‭ ‬للدفاع‭ ‬ترصد‭ ‬تعامل‭ ‬فاعلين‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬مع‭ ‬انفصاليين‭ ‬ وضعت‭ ‬اللجنة‭ ‬الاستشارية‭ ‬المغربية‭ ‬الأمريكية‭ ‬للدفاع،‭ ‬تسليح‭ ‬بوليساريو‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إيران،‭ ‬ضمن‭ ‬أجندة‭ ‬اجتماعها‭ ‬الـ‭ ‬12‭ ‬المنعقد،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬بمقر‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية‭ (‬البانتغون‭)‬،‭ ‬بخصوص‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تنبغي‭ ‬مواجهتها‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬ومنطقة‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 41 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى