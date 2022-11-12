وطنية
تأجيل تضريب أصحاب “روتيني اليومي”
لم تتمكن الحكومة، والأغلبية والمعارضة من حسم ملف أداء الضرائب من قبل الشركات العملاقة، مثل “غوغول”، و”فيسبوك” و”يوتوب”، وعلى من يعتبرون أنفسهم مؤثرين، وأصحاب “روتيني اليومي” من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين يحققون الأرباح بالملايين عبر التدليس بالمبالغة في نسب المشاهدة والتفاعل بـ “لايكات” وتعاليق. وتوعد فوزيأكمل القراءة »
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