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وطنية

تأجيل‭ ‬تضريب‭ ‬أصحاب‭ “‬روتيني‭ ‬اليومي‭”‬

منذ 47 ثانية
لم‭ ‬تتمكن‭ ‬الحكومة،‭ ‬والأغلبية‭ ‬والمعارضة‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬ملف‭ ‬أداء‭ ‬الضرائب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركات‭ ‬العملاقة،‭ ‬مثل‭ “‬غوغول‭”‬،‭ ‬و‭”‬فيسبوك‭” ‬و‭”‬يوتوب‭”‬،‭ ‬وعلى‭ ‬من‭ ‬يعتبرون‭ ‬أنفسهم‭ ‬مؤثرين،‭ ‬وأصحاب‭ “‬روتيني‭ ‬اليومي‭” ‬من‭ ‬نشطاء‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الذين‭ ‬يحققون‭ ‬الأرباح‭ ‬بالملايين‭ ‬عبر‭ ‬التدليس‭ ‬بالمبالغة‭ ‬في‭ ‬نسب‭ ‬المشاهدة‭ ‬والتفاعل‭ ‬بـ‭ “‬لايكات‭” ‬وتعاليق‭.‬ وتوعد‭ ‬فوزي‭أكمل القراءة »

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منذ 47 ثانية


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