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“رجل من الداخل” على “نتفليكس”
طرحت شبكة “نتفليكس” المسلسل البريطاني “رجل من الداخل” (Inside Man)، من تأليف ستيفين موفات وإخراج بول مكغويغان. ويناقش العمل أخلاقيات الجريمة والعقاب، وفق تصورات وتطلعات إنسانية معاصرة. والحكاية في تسلسلها التصاعدي، حسب موقع “العربي الجديد”، ستتبع آثارا نفسية وفكرية في علاقة الإنسان “الطبيعي” مع الآخر وفق ظروفأكمل القراءة »
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