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وطنية

عمدة البيضاء تبحث عن الملايير لمخططها

منذ 50 ثانية
البرنامج السابق اقترح 5074 مليارا والجماعة تطمح لتعبئة 4200 مليار في ست سنوات حدد أعضاء في المكتب المسير لجماعة البيضاء دجنبر المقبل موعدا لعرض والمصادقة على مشروع برنامج العمل 2022-2028 الذي يجري الإعداد له، منذ أشهر، في ظل غموض حول آليات التمويل للست سنوات المقبلة، إذ يجريأكمل القراءة »

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منذ 50 ثانية


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