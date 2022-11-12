الرياضة
الجيش يتطلع لدخول تاريخ العصبة النسوية
يواجه ماميلودي صان داونز في النهائي والغيابات والعياء أبرز عائق اقترب الجيش الملكي لكرة القدم النسوية من تحقيق إنجاز تاريخي، ليكون أول فريق عربي ومغربي يتوج بعصبة الأبطال الإفريقية، عندما يواجه ماميلودي صان داونز الجنوب إفريقي، غدا (الأحد) انطلاقا من الثامنة، بملعب مولاي عبد الله بالرباط. ويواجهأكمل القراءة »
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