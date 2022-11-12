الرياضة
بركان يطوي صفحة بنشيخة
الفريق يعتذر للجمهور ويبدأ البحث عن مدرب جديد قرر المكتب المسير لنهضة بركان، مساء أول أمس (الخميس)، الانفصال عن المدرب عبد الحق بنشيخة، نزولا عند رغبة الطرفين. وأعلن نهضة بركان في بلاغ نشره على صفحته الرسمية أنه عقد اجتماعا طارئا مع بنشيخة بعد مباراة المنستير التونسي الأربعاءأكمل القراءة »
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