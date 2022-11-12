الرياضة
مغاربة الخليج يتهافتون على الأسود
إقبال كبير على تذاكر مباراة جورجيا ومحترفو فرنسا وإنجلترا يتوجهون مباشرة إلى الإمارات سجل إقبال كبير على اقتناء تذاكر مباراة المنتخب الوطني ونظيره الجورجي، الخميس المقبل، بملعب الشارقة في الإمارات، في إطار استعدادات الأسود لنهائيات كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة الممتدة ما بين 20 نونبرأكمل القراءة »
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