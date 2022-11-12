وطنية
المالية تقبل 46 تعديلا
رئيس فريق معارض يصف لقجع بـ «المايسترو» ويحرج العلوي تجاوبت الحكومة في شخص فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مع تعديلات فرق الأغلبية والمعارضة، إذ قبلت 46 تعديلا من أصل 210 تعديلات، طرحت خلال الجزء الأول من مشروع قانون المالية، الذي صودق عليه أول أمس (الخميس) بالأغلبية،أكمل القراءة »
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