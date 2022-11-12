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وطنية

المالية‭ ‬تقبل‭ ‬46‭ ‬تعديلا

منذ 11 ثانية
لقجع‭ ‬نوه‭ ‬بتدخلات‭ ‬رؤساء‭ ‬وممثلي‭ ‬الفرق‭ ‬والمجموعات‭ ‬النيابية‭                          (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
رئيس‭ ‬فريق‭ ‬معارض‭ ‬يصف‭ ‬لقجع‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬المايسترو‮»‬‭ ‬ويحرج‭ ‬العلوي تجاوبت‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬شخص‭ ‬فوزي‭ ‬لقجع،‭ ‬الوزير‭ ‬المنتدب‭ ‬المكلف‭ ‬بالميزانية،‭ ‬مع‭ ‬تعديلات‭ ‬فرق‭ ‬الأغلبية‭ ‬والمعارضة،‭ ‬إذ‭ ‬قبلت‭ ‬46‭ ‬تعديلا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬210‭ ‬تعديلات،‭ ‬طرحت‭ ‬خلال‭ ‬الجزء‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية،‭ ‬الذي‭ ‬صودق‭ ‬عليه‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الخميس‭) ‬بالأغلبية،‭أكمل القراءة »

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منذ 11 ثانية


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