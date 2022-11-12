وطنية
بوعياش تشهر 26 توصية في وجه الحكومة
رفعت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقريرها الموازي لمناسبة الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل، الذي يعتبر آلية لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتضمن تقرير المجلس 26 توصية للحكومة، تتوزع على أربعة محاور أساسية ترتكز حول تعزيز الممارسة الاتفاقية، من خلال المصادقة علىأكمل القراءة »
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