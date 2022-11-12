الرياضة
الشركات ترث نزاعات الأندية وديونها
أصبحت المخاطب الرسمي وإلغاء ملفات وشكايات موجهة لمكاتب الجمعيات كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” أن الشركات الرياضية للأندية الوطنية لكرة القدم، أصبحت مسؤولة عن تدبير النزاعات والديون العالقة في ذمة النادي (الجمعية). وحسب المعطيات نفسها، فإن أصحاب الديون وملفات النزاعات من لاعبين ومدربين ودائنين بشكل عام، أصبحواأكمل القراءة »
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