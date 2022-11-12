وطنية
بنموسى يرسم صورة قاتمة عن المدرسة
قال إن 77 في المائة من التلاميذ لا يتقنون قراءة نص بالعربية من 80 كلمة لم تتمكن الحكومات المتعاقبة، من إنقاذ المدرسة العمومية رغم تطبيق عشرات البرامج الإصلاحية التي كلفت أزيد من 600 مليار درهم، على مدى ربع قرن، وتولي عشرات الوزراء من مختلف الأحزاب السياسية، ومنأكمل القراءة »
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