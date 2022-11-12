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الصباح الفني

قالوا

منذ دقيقتين
بنشريف كتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬عبد‭ ‬الصمد‭ ‬بنشريف‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬بفيسبوك‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬مثل‭ ‬الشمس‭ ‬حولهما‭ ‬يدور‭ ‬كل‭ ‬شيء‭”.‬ الأغا كتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬مصطفى‭ ‬الأغا‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلا‭ “‬أحيانا‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬مثل‭ ‬معاملتك‭ ‬للأطفال‭ ‬وتتعامل‭ ‬مع‭ ‬البعض‭ ‬الآخر‭ ‬مثل‭ ‬معاملتك‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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