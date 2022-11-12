الصباح الفني
قالوا
بنشريف كتب الإعلامي عبد الصمد بنشريف تدوينة على صفحته بفيسبوك جاء فيها “التربية والتعليم مثل الشمس حولهما يدور كل شيء”. الأغا كتب الإعلامي مصطفى الأغا على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “أحيانا عليك أن تتعامل مع بعض الأشخاص مثل معاملتك للأطفال وتتعامل مع البعض الآخر مثل معاملتكأكمل القراءة »
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