الرياضة
رسالة رياضية: لائحة وليد
لم يخالف وليد الركراكي، الناخب الوطني، أغلب التوقعات، واختار لائحة احترمت المنطق بنسبة كبيرة للمشاركة في كأس العالم بقطر. فأغلب اللاعبين المنادى عليهم شكلوا نواة المنتخب الوطني في السنتين الماضيتين، كما أن الظرفية التي أتى فيها المدرب، على بعد شهرين تقريبا من انطلاق المونديال، ربما فرضت عليهأكمل القراءة »
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