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“أمان” تفتح أول مركب للطالبات بأكادير
أنجز على مساحة 18 ألف متر مربع ويوفر مختلف الخدمات تعززت بنية العرض السكني لطالبات جامعة ابن زهر بأكادير، للإقامة في ظروف نوعية، بافتتاح أول مركب طلابي للسكن الجامعي للطالبات. ويتعلق الأمر بإقامة “أمان” للطالبات اللواتي يتابعن دراستهن بمؤسسات الجامعة، التي تقع وسط حي الداخلة، الذي يعتبر القلب النابضأكمل القراءة »
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