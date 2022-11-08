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ورطة رئيس جماعة “بورشوازي”

منذ 38 ثانية
يتابع في حالة سراح منذ 2016 في جريمة رشوة ثقيلة واعتقل الأسبوع الماضي في أخرى بسيطة من القضايا التي استأثرت باهتمام كبير، الأسبوع الماضي، اعتقال رئيس الجماعة الترابية سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة، بعدما تفجرت في وجهه أشرطة مسجلة وهو يتسلم مبالغ مالية رفقة نائبه المكلف بالتعمير، وفتحتأكمل القراءة »

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منذ 38 ثانية


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