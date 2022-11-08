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كمين يطيح بقائد بالجديدة
ابتز ضحية في 4000 درهم مقابل وثيقة إدارية فاستنجد بالرقم الأخضر أسقط الرقم الأخضر عديدا من الضالعين في تلقي رشاو من أغيار، مقابل قضاء بعض الأغراض الإدارية، أو الحصول على شهادات عانوا من أجلها الكثير من التماطل والتسويف، ما جعل ملاذهم الوحيد لرفع الحيف، هو الاتصال بالرقمأكمل القراءة »
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