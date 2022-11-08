ملف عـــــــدالة
رئيسا جماعتين في قلب الفضيحة
ضبطا متلبسين بتسلم الرشوة وعون إداري ينضاف للقائمة تعتبر الرشوة آفة قديمة حديثة يكاد لا يخلو أي مجتمع منها، وهي نوع من أنواع الفساد تروم قيام شخص بدفع مبلغٍ من المال لموظف أو مسؤول ما، من أجل الحصول على حق ليس له، أو لتحقيق غرض معين دونأكمل القراءة »
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