fbpx
ملف عـــــــدالة

رئيسا جماعتين في قلب الفضيحة

منذ 45 ثانية
ضبطا متلبسين بتسلم الرشوة وعون إداري ينضاف للقائمة تعتبر الرشوة آفة قديمة حديثة يكاد لا يخلو أي مجتمع منها، وهي نوع من أنواع الفساد تروم قيام شخص بدفع مبلغٍ من المال لموظف أو مسؤول ما، من أجل الحصول على حق ليس له، أو لتحقيق غرض معين دونأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 45 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى