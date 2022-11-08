حوادث
42 سنة لإسباني اغتصب مغربيات
ظل يمارس نزواته الجنسية عليهن في مزرعته بإسبانيا مستغلا وضعيتهن غير القانونية حكمت هيأة محكمة مورسيا بإسبانيا، السبت الماضي، على رجل أعمال إسباني بـ 42 سنة سجنا، منها سنوات موقوفة التنفيذ، في انتظار صدور حكم نهائي، بعد إدانته بالاعتداء جنسيا على مغربيات يعملن في مزرعته، في سابقةأكمل القراءة »
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