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حوادث

اعتقـال طالـب مسلـح بسواطيـر

منذ 19 ثانية
الأسلحة موجهة إلى جامعة ابن زهر لاستغلالها في صراعات الفصائل الطلابية أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة تيزنيت, أول أمس (الأحد)، الطالب الجامعي (ت.م)، الذي يتابع دراسته بالسنة الثانية في كلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، يشتبه تورطه في حيازة عدد من الأسلحة البيضاء(سواطير)، مصنوعة بشكل تقليدي،أكمل القراءة »

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منذ 19 ثانية


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