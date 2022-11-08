حوادث
خياط يوقع بموظف ضرائب مزيف
افتضح أمر شخص ينتحل صفة موظف بمديرية الضرائب بمراكش، من أجل النصب على أصحاب المحلات التجارية والحرفيين، بعد أن كشفه شخص يعمل خياطا للملابس النسائية، ووثق العملية في شريط فيديو. ويظهر مقطع الفيديو الذي يجري تداوله بشكل واسع على صفحات موقع التواصل الاجتماعي، لحظة افتضاح أمر الموظفأكمل القراءة »
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