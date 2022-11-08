ملف عـــــــدالة
اعتقال طبيب يثير الجدل
يروج أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، منذ 11 أكتوبر الماضي، ملف طبيب كان يزاول بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالمدينة، متهم بطلب رشوة وصنع شهادة طبية تتضمن بيانات كاذبة أثناء مزاولة مهامه. ونقل الطبيب في وقت سابق إلى قسم الأمراض العقلية والنفسية بالمستشفى ذاته،أكمل القراءة »
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