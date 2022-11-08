ملف عـــــــدالة
الرشـوة… المـرض المزمـن
وصفات قضائية متعددة لم تقض عليها ومسؤولون كبار أسقطتهم حبالها أسقط الخط المباشر لرئاسة النيابة العامة منذ إحداثه في 2018, ما مجموعه 238 موظفا عموميا متلبسا بالارتشاء، ضمنهم27 حالة سجلت في 2022. وقبل الخط المباشر لرئاسة النيابة العامة، أحدثت وزارة العدل والحريات، آلية مماثلة تجلت في الرقمأكمل القراءة »
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