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ورم خبيـث يستعصـي علاجـه

منذ 3 دقائق
موظفو الأمن أكثر الموقوفين وباشا اعتقل بسبب 1000 درهم وقائد ابتز صاحب معصرة لم يتوقف نزيف ارتشاء الموظفين في مختلف الإدارات والأجهزة، رغم كل جهود ومحاولات تجفيفها من هذه الآفة، واستمرار الاعتقالات والمحاكمات وصدور أحكام في مئات الملفات بعقوبات سالبة للحرية، يبدو أنها لم تحقق بعد الردعأكمل القراءة »

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