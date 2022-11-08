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تفاصيل سقوط باشا
عين حديثا بمراكش وكمين أوقع به متلبسا برشوة بالملايين بمرأب سوق ممتاز تشير العديد من التقارير، إلى أن انتشار آفة الرشوة، له تأثير كبير جدا على الاقتصاد الوطني وكذا وتيرة النمو، وهو ما فرض ضرورة ابتكار الحكومات المتعاقبة لمجموعة من الآليات الكفيلة بمحاربة الفساد بكل تجلياته وفيأكمل القراءة »
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