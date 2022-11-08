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تناسل الحالات
3 أسئلة إلى *مراد العبودي < تعد الرشوة نشاطا غير قانوني، ومن المظاهر الاجتماعية التي تؤرق بال المسؤولين لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد والتنمية بصفة عامة، من خلال ما تثيره من جو سلبي للاستثمار، وزيادة تكلفته والحد من استقطابه، كما أنها تشجع الريع وتحمي الفسادأكمل القراءة »
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