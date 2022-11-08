أســــــرة
خراج الأسنان… مضاعفات خطيرة
سببه الإصابة بعدوى بكتيرية وإهمال العلاج يؤدي إلى انتشاره في الفم يعرف خراج الأسنان، أنه جيب به صديد أو قيح، يمكن أن يظهر في عدة أماكن من السن أو المنطقة المحيطة به، فمثلا يمكنه أن ينمو بالقرب من الجذور. وعادة ما تتراوح شدة ألم خراج الأسنان ماأكمل القراءة »
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