حوادث
طفلات في أفلام إباحية بفاس
حكين تفاصيل استباحة أجسادهن وتصويرهن مقابل مبالغ زهيدة وأكلة “طاكوس” كشفت طفلة دون التاسعة ربيعا، عن حقائق صادمة حول استغلالها البشع في تصوير أفلام جنسية إباحية، من قبل أفراد شبكة مكونة من 7 أشخاص منهم 5 نساء إحداهن مسرحة بكفالة وبينهن قاصران إحداهما حامل في شهرها الرابعأكمل القراءة »
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