أســــــرة
6 أسباب
يمكن لابيضاض الدم (اللوكيميا) أن يسبب خراج الأسنان، ويكون التهاب اللثة العلامة الأولى على الإصابة بابيضاض الدم لدى نحو 25 في المائة من الأطفال المصابين به. ويمكن لتسلل خلايا ابيضاض الدم نحو اللثة أن يسبب التهابا فيها، ومما يزيد الأمر سوءا، تراجع قدرة اللثة على مكافحة العدوى. وفيأكمل القراءة »
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