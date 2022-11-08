أســــــرة
التسوس من الأسباب
الدكتور بنمنصور قال إن العدوى قد تصل إلى مناطق في الرأس والعنق كشف الدكتور كمال بنمنصور، طبيب أسنان، بعض أسباب الإصابة بخراج الأسنان، أو ما يعرف بتقيح اللثة. وأوضح بنمنصور في حوار مع “الصباح” أنه في بعض الحالات يختفي خراج الأسنان دون علاج، ويختفي الألم، لكن هذاأكمل القراءة »
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