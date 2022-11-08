حوادث
سرقة 34 مليونا من سيارة رجل أعمال
أفراد العصابة نفذوا عمليتهم في ثلاث دقائق والوكيل العام يفتح تحقيقا تمكن أفراد عصابة، من تنفيذ مخططهم الإجرامي بدقة عالية، بالاستيلاء على مبلغ مالي مهم قدره 34 مليون سنتيم، من داخل سيارة رجل أعمال، كان يتناول وجبة الغداء، رفقة مساعديه بمطعم، بمدخل خريبكة، وذلك في الأسبوع الماضي،أكمل القراءة »
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