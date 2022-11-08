حوادث
قتل يورط “الخميني” بالزمامرة
نجحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للزمامرة، الجمعة الماضي، في الإطاحة بالملقب ب “الخميني”، أشهر مروج للمخدرات والممنوعات في منطقة الغنادرة، والذي صدرت في حقه العديد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني. وتمكنت العناصر من إيقافه بعدما تم رصد خطواته ونصب كمين محكم أطاح به من قبلأكمل القراءة »
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