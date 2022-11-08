حوادث
تعيين مسؤولين قضائيين بخريبكة
بلحميدي وكيلا عاما وشقروف رئيسا أول لمحكمة الاستئناف احتضنت القاعة الكبرى لمحكمة الاستئناف بخريبكة، الأربعاء الماضي، مراسم تعيين المسؤولين القضائيين الجدد، بالدائرة القضائية للمدينة، بعد الموافقة الملكية على اقتراحات المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وعين عبد اللطيف بلحميدي وكيلا عاما لمحكمة الاستئناف، وعبد العزيز شقروف، رئيسا أول للمحكمةأكمل القراءة »
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