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حوادث

الطيبات وكيلا عاما للملك بالناظور

منذ 18 ثانية
عبر عبد الغني الطيبات، في كلمة ألقاها، الأربعاء الماضي، لمناسبة حفل تنصيبه، وكيلا عاما للملك لدى استئنافية الناظور، خلفا لعبد الحكيم العوفي المعين محاميا عاما بمحكمة النقض، عن اعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها، مؤكدا حرصه على المساهمة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية لتحقيق قيم العدالة والتشبثأكمل القراءة »

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منذ 18 ثانية


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