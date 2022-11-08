أسواق
انطلاق “بلاك فرايداي”
إعداد: نورا الفواري يتواصل على مدى شهر كامل وتخفيضات كل جمعة تصل إلى 80 في المائة على منصة “جوميا” أطلقت منصة “جوميا” للبيع الإلكتروني، قبل أيام، خدمتها “بلاك فرايداي” التي ينتظرها المستهلكون منذ مدة طويلة وتعتبرها العلامة الرائدة في البيع على الأنترنت، بمثابة عيد كبير للتسوق. وبدلأكمل القراءة »
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