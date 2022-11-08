fbpx
الأولى

خطة ملكية لصحراء الرفاه

منذ 7 دقائق
برنامج شامل يستجيب لتطلعات السكان ويتحمل المنتخبون والسلطات المحلية مسؤولية تنزيله وضع الخطاب الملكي لمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، معالم رؤية جلالته لأفق جديد في الصحراء، بالكشف عن تقدم كبير في تنفيذ المخطط التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي يستجيب لانشغالات وتطلعات السكان وتتحمل السلطات المحلية والمنتخبة،أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى