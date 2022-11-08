الأولى
خطة ملكية لصحراء الرفاه
برنامج شامل يستجيب لتطلعات السكان ويتحمل المنتخبون والسلطات المحلية مسؤولية تنزيله وضع الخطاب الملكي لمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، معالم رؤية جلالته لأفق جديد في الصحراء، بالكشف عن تقدم كبير في تنفيذ المخطط التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي يستجيب لانشغالات وتطلعات السكان وتتحمل السلطات المحلية والمنتخبة،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا