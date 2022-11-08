الأولى
111 مليار درهم دون محاسبة
تهرب كبار مسؤولي المؤسسات العمومية من الحساب يقلق الوزراء والبرلمانيين بعضهم استفادوا من مشاريع نفعية ذاتية وراكموا الأرباح وأفلتوا من العقاب يواصل كبار مسؤولي المؤسسات العمومية والإدارة التهرب من المحاسبة، في اللجان البرلمانية الدائمة، رغم أنهم سيلتهمون 111 مليارا و786 مليونا و619 ألف درهم، في مشروع ماليةأكمل القراءة »
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