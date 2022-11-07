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التحقيق في ذبح طالب بطنجة
استدعاء أربعة من زملائه تأكد حضورهم بشقته ليلة الحادث أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس (السبت)، مصالح الشرطة القضائية الولائية بفتح تحقيق قضائي لتحديد ظروف وملابسات جريمة قتل غامضة راح ضحيتها طالب بكلية العلوم والتقنيات بطنجة، الذي عثر عليه مذبوحا داخل شقته بمجمع “الحديقة”أكمل القراءة »
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