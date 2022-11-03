بوريطة : المغرب ليست له عداوة مع إيران بل يريد علاقة احترام

قال بوريطة أن المغرب ضد دعم إيران للميليشيات المسلحة الانفصالية، وأن الوقع العربي صعب في حد ذاته ما يجعل من التدخلات الخارجية المباشرة أمرا سلبيا.

وأوضح بوريطة، في تصريح لـ صحيفة “اندبندنت عربية”، أن “المغرب ليست له عداوة مع إيران، بل يريد علاقة احترام”، مبرزا أن “إيران تدعم ميليشيات مسلحة تشتغل ضد سيادته ووحدته الترابية، و”أنه كبلد عربي، ليس وحده ذو خلاف مع البلد المذكور، وهو السبب الذي تم من أجله تشكيل لجنة للتصدي للتدخل الإيرانية في العالم العربي”.

وذكر بوريطة، في تصريحات سابقة، بأن المملكة قطعت علاقاتها مع إيران منذ 2018، وقبل ذلك في 2009 بسبب التدخلات الإيرانية في البحرين، معلنا عن تشكيل لجنة للحد من التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، في إطار أشغال النسخة الحادية والثلاثين من اجتماعات القمة العربية، التي انتهت أمس (الأربعاء) بالجزائر.

(ي.ع)