اتفاق بين وزارة المالية والمحامين يطوي صفحة خلاف “الإجراءات الضريبية”

توصل ممثلو هيئات المحامين والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لاتفاق حول الإجراءات الضريبية التي شكلت موضوع التصعيد الأخير لمحامي المملكة.

وحسب مصدر مطلع، فإن الاجتماع الأخير الذي جمع الأطراف المذكورة، مساء اليوم (الخميس)، انتهى بقرار حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لـ 2023، وتخيير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة، وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور.

وتابع المصدر ذاته أن الأطراف المعنية اتفقت، أيضا، على إعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا، وإعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم.

(ي.ع)