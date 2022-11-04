الأولى
“ولد لفشوش” يسحل شرطيا
لاذ بالفرار باستعمال سيارة والدته واخترق مسار سكة “طرام” وأصاب سيارات أخرى شهدت منطقة أمن المحيط بالرباط، مساء أول أمس (الأربعاء)، حالة استنفار أمني قصوى، بعدما سحل شاب “ولد لفشوش”، يلقب من قبل المصالح الأمنية والمخبرين وأبناء دربه بـ «ولد البرلمانية»، شرطيا بباب الملاح وسط العاصمة، ولاذأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا