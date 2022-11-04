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حوادث

فيلم وهمي لاعتقال قاتل

منذ دقيقة واحدة
المتهم قتل أستاذا أمريكيا واختفى عن الأنظار وعشقه للتمثيل أوقعه في كمين الأمن استيقظ محمد، صباح أحد أيام دجنبر 2003 الباردة، وخرج إلى الزقاق ثم طرق باب صديقه وجاره الأستاذ الأمريكي، لكنه لم يجبه، علما أنه اعتاد الاستيقاظ باكرا. ظن أنه ربما خرج للتجول عبر شاطئ المدينةأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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