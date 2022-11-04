حوادث
رشوة تورط طبيبا بخنيفرة
شكاية تقدم بها الضحية إلى النيابة العامة وراء اعتقاله اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بخنيفرة، الثلاثاء الماضي، طبيبا مختصا في أمراض القلب والشرايين يبلغ من العمر 33 سنة، ويعمل بالمستشفى الإقليمي بالمدينة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ وتحصيل أموال غير مستحقة.أكمل القراءة »
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